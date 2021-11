Diocesi: Siena, lunedì l’evento “Laudato si’ e Agenda Onu 2030″ con il card. Lojudice, Earth Day Italia e Asvis

Lunedì prossimo 8 novembre, alle 17 presso la parrocchia del Corpus Domini in San Miniato alle Scotte a Siena, si terrà l’incontro “Laudato si’ e Agenda Onu 2030. Dai principi alle azioni” promosso da Earth Day Italia, Asvis, arcidiocesi di Siena-Colle-Val D’Elsa-Montalcino” e Santa Chiara Lab dell’Università di Siena.

Apriranno i lavori il cardinale arcivescovo di Siena Augusto Paolo Giudice; Pierluigi Sassi, presidente Earth Day Italia; Gianni Bottalico (Asvis); Barbara Floridia, sottosegretario ministero dell’Istruzione; Letizia Forzoni, giovane delegata diocesana alla 49a Settimana Sociale di Taranto. Due i focus previsti: “Agroalimentare sostenibile: I frutti della terra … custodita” e “Prospettive concrete”. Interverranno fra gli altri Angelo Riccaboni, presidente Fondazione Prima, e Andrea Abodi, presidente Istituto per il credito sportivo.

Grazie al lancio, a settembre, del progetto “Obiettivo 2030 Laudato Sì’”, Earth Day Italia ed Asvis aprono ufficialmente il tour nazionale di sensibilizzazione e mobilitazione di tutto il territorio nazionale sulla Laudato sì e la Piattaforma d’azione promossa dal Dicastero per il servizio allo sviluppo umano integrale.

“Con la Piattaforma – sottolinea il card. Lojudice – Papa Francesco invita tutta la Chiesa ad essere interprete autentica e coerente di quella conversione ecologica senza la quale rischiamo di danneggiare irreparabilmente il Creato che ci è stato dato in custodia. Non abbiamo più molto tempo purtroppo ed è per questo che la diocesi di Siena ha accolto senza esitazioni la proposta di aprire questo nuovo cammino di speranza”. Attraverso la Piattaforma, Papa Francesco invita tutti gli individui e le componenti della comunità locale a fornire una risposta al grido della Terra e dei poveri, promuovere un’economia ecologica, adottare stili di vita sostenibili, coinvolgere la comunità tramite una partecipazione attiva. Chiamate dalla Santa Sede, Earth Day Italia e Asvis intendono dare un contributo il più possibile pragmatico all’iniziativa del Papa.