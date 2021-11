Ambiente: oggi e domani la 71ª Giornata del Ringraziamento nell’arcidiocesi di Sassari

È l’arcidiocesi di Sassari ad ospitare oggi e domani le celebrazioni per la 71ª Giornata nazionale del Ringraziamento che si snoderanno tra Sassari, Osilo e Porto Torres.

La due giorni prende il via questa mattina a Sassari, presso il Teatro Verdi, dove l’arcivescovo Gian Franco Saba accoglierà i partecipanti insieme a don Andrea Piras, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei presenterà il Messaggio dei Vescovi. Seguirà una tavola rotonda, coordinata dalla giornalista Daniela Scano, a cui prenderanno parte Silvio Lai (Acli Terra), Battista Cualbu (Coldiretti), Onofrio Rota (Fai Cisl), Alfonso Luzzi (Feder-Agri Mcl) e Giovanni Lobello (Terra Viva).

Nel pomeriggio è previsto ad Osilo un breve pellegrinaggio che si concluderà con la Liturgia della Parola presieduta da mons. Marco Carta, vicario episcopale per la pastorale dell’arcidiocesi di Sassari.

Domani, domenica 7 novembre, presso gli spazi adiacenti alla basilica dei Santi Martiri di Porto Torres, saranno allestiti gli stand di alcune associazioni, mentre alle 11 mons. Saba presiederà la messa che sarà trasmessa su Raiuno. Al termine avrà luogo la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali.

La Giornata di quest’anno ha infatti per tema: “‘Lodate il Signore dalla terra (…) voi, bestie e animali domestici’ (Sal 148,10). Gli animali, compagni della creazione”. “Sia occasione per riflettere e per convertire i nostri stili di vita a una ecologia integrale”, è l’auspicio dei Vescovi italiani che nel Messaggio chiedono che “siano, garantiti i diritti di pescatori e pastori, la cui dignità va riconosciuta per la salvaguardia di antichi mestieri che sanno prendersi cura del territorio. La cura per gli animali che allevano – affermano – ci sproni perciò a riconoscere adeguatamente il loro lavoro, evitando forme vergognose di sfruttamento e di caporalato”.