Basket in carrozzina: la Avis S. Stefano Sport vince la Coppa Italia 2021

(foto Fipic)

Sono i marchigiani della Avis S. Stefano Sport a vincere la 26ma Coppa Italia, battendo 62-57 dopo un tempo supplementare la detentrice del trofeo UnipolSai Briantea84 Cantù. La finale tra marchigiani e lombardi è stata combattuta punto su punto, con i primi in testa durante la prima metà dell’incontro, fino al sorpasso degli avversari che li ha costretti al recupero, raggiunto grazie ad uno dei due tiri liberi messi a segno sul suono di sirena che ha dato la possibilità di un over time. Due giorni di finali che, oltre alle finaliste per i posti più alti del podio, hanno visto scontrarsi la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, arrivata terza dopo la finale vinta 56-40 contro la Studio 3A Millennium Basket. Le gare si sono svolte in due fasi al palasport Campitelli di Grottaglie (Taranto), questa mattina dalle ore 9 le finali e nella giornata di ieri le due semifinali: UnipolSai Briantea84 Cantù- Studio 3A Millennium Basket (71-44) e Avis S. Stefano Sport- Deco Metalferro Amicacci Abruzzo (55-49). La vittoria della Coppa Italia 2021 fa guadagnare alla Avis S. Stefano Sport la qualificazione alla Supercoppa Italiana, che si svolgerà domenica 21 novembre prossimo a Meda, e sarà una rivincita, visto che i marchigiani incontreranno nuovamente la UnipolSai Briantea84 Cantù.