Diocesi: Arezzo, presentazione del Rapporto Caritas “Contagiati”. Aumentano le persone che chiedono sostegno per la prima volta

Martedì 9 novembre (ore 11.30) presso la biblioteca del Liceo Colonna di Arezzo, la Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro presenta il Rapporto sulle povertà “Contagiati” anno 2021. All’incontro interverranno il dirigente scolastico del Liceo Colonna, Maurizio Gatteschi, e mons. Giuliano Francioni, direttore della Caritas diocesana. Nell’anno della pandemia da Covid-19 la Caritas diocesana ha incontrato e sostenuto 2.309 persone e famiglie all’interno dei centri diocesani e parrocchiali diffusi nel territorio. “Proprio a causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni che ne sono derivate, tante persone (721) hanno avuto la necessità di chiedere sostegno per la prima volta a un centro Caritas, un numero in forte aumento rispetto agli anni precedenti”, si legge in un comunicato. Il 37% delle famiglie sostenute è di nazionalità italiana, incidenza in aumento di anno in anno. “La famiglia resta il principale destinatario dei progetti e delle azioni messe in atto per il contrasto della povertà, tanto che sono stati direttamente o indirettamente sostenuti 1.758 minori. Resta comunque elevata anche l’attenzione per i singoli in difficoltà, con l’adeguamento dei servizi già in essere alle nuove normative di prevenzione (strutture di accoglienza, mense, ambulatorio medico…)”. Tutte le classi dell’istituto parteciperanno alla conferenza, valevole come percorso di educazione civica. Previsto un dibattito finale.

Agli studenti presenti in aula verrà consegnata copia del rapporto diocesano oltre a del materiale per la campagna contro l’abuso di alcool promossa dalla Caritas diocesana. Sarà possibile seguire la presentazione in diretta Facebook sulla pagina della Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro all’indirizzo www.facebook.com/caritasarezzo