Cammino sinodale: Bolzano, primo incontro all’Accademia Cusano di Bressanone. Mons. Muser, “ascoltare è la parola chiave”

Foto diocesi Bolazno-Bressanone

Nella diocesi di Bolzano-Bressanone, dopo l‘inaugurazione a metà ottobre con la celebrazione in duomo a Bressanone, entra nel vivo la fase diocesana del Sinodo dei vescovi, “Chiesa sinodale. Comunione. Partecipazione. Missione”. Il primo dei due appuntamenti previsti a novembre si è svolto oggi all’Accademia Cusano di Bressanone in presenza. Davanti a una sessantina di partecipanti il vescovo Ivo Muser ha avviato i lavori della fase sinodale diocesana e ha augurato a tutti “la capacità di entrare in dialogo con le persone e di ascoltare, che è la parola-chiave di questo Sinodo. Come piccola parte della grande comunità ecclesiale possiamo riflettere assieme su come essere una Chiesa capace di rinnovamento e di interpretare i segni dei tempi.“

I lavori si sono svolti in gruppi sulla base delle tematiche poste dal Sinodo. “La sinodalità è da intendersi come responsabilità condivisa e partecipazione, che devono plasmare la vita della Chiesa – ha spiegato il direttore dell’Ufficio pastorale Reinhard Demetz, incaricato dal vescovo di accompagnare la fase diocesana del Sinodo -. Questo vale a tutti i livelli ecclesiali, dalla singola parrocchia o associazione ai grandi organismi della Chiesa universale”. Il prossimo incontro per proseguire nell’approfondimento delle tematiche sarà un pomeriggio sinodale online venerdì 12 novembre.