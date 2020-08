Perdonanza Celestiniana: L’Aquila, stasera conferenza sull’influsso della spiritualità benedettina

“L’influsso della spiritualità benedettina nella figura di Pietro del Morrone”: questo il tema della conferenza che dom Fabrizio Messina Cicchetti, direttore della Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica di Subiaco, terrà stasera nella chiesa di S. Maria del Suffragio, alle 18. L’evento, che apre il triduo spirituale di preparazione alla Perdonanza, è stato organizzato dall’Azione Cattolica diocesana e sarà trasmesso in diretta su www.laquilablog.it. Il triduo, rende noto l’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi de L’Aquila, continuerà poi sempre nella chiesa del Suffragio alle 18, con l’Adorazione eucaristica mercoledì 26 agosto e con una liturgia penitenziale giovedì 27 agosto in cui ci sarà la possibilità di confessarsi. L’arcidiocesi ricorda, a tal proposito, che per ottenere l’indulgenza plenaria concessa da Papa San Pietro Celestino ai fedeli con la Bolla Inter Sanctorum Solemnia, detta “Bolla della Perdonanza”, i fedeli dovranno visitare la basilica di Santa Maria di Collemaggio dai vespri del 28 ai vespri del 29 agosto recitando il Credo e pregando secondo le intenzioni del Romano Pontefice ma potranno, come sempre, assolvere alle altre condizioni (Confessione, Comunione eucaristica) anche negli otto giorni precedenti o seguenti il 29 agosto in qualsiasi chiesa. Per pregare nella basilica di Collemaggio, come già noto, i fedeli potranno entrare in chiesa a gruppi di 200, con il distanziamento previsto e la mascherina e seguendo attentamente le indicazioni del personale messo a disposizione dal Comune dell’Aquila. Tutti gli eventi del triduo si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19 e, in particolare, in osservanza al protocollo Cei-Governo del 17 maggio scorso.