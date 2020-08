Commissione Ue: sostegno finanziario alla comunità turco-cipriota per “facilitare la riunificazione dell’isola”

La Commissione europea ha adottato oggi un secondo programma d’azione annuale per gli aiuti alla comunità turco-cipriota. Tale programma è pari a 31,6 milioni di euro “per sostenere nuovi progetti che facilitino la riunificazione di Cipro”. Lo stanziamento odierno si aggiunge ai 5 milioni di euro approvati all’inizio di quest’anno. Il commissario per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: “I progetti nell’ambito del programma di aiuti mirano a migliorare le infrastrutture, sostenere lo sviluppo economico, promuovere la riconciliazione e avvicinare i turco-ciprioti all’Ue. Sono fiducioso che contribuiranno agli sforzi per la riunificazione di Cipro, che è uno degli obiettivi principali della nostra assistenza”. Le priorità del programma comprendono il sostegno alla preparazione e al finanziamento di progetti infrastrutturali chiave e alla protezione ambientale. Sono previste ulteriori misure per il miglioramento della rete elettrica utilizzata dalla comunità turco-cipriota e un pacchetto di stimolo economico con sostegno a breve e lungo termine, “incentrato su un’economia più verde sostenibile e resiliente in risposta alla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. Sarà fornito sostegno anche per migliorare la sicurezza alimentare, la fornitura di dati statistici, l’istruzione per bisogni speciali e l’apprendimento permanente”.