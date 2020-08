Perdonanza Celestiniana: L’Aquila, ottomila fedeli potranno partecipare alle messe sul prato antistante la basilica di Collemaggio

Alle otto messe della Perdonanza Celestiniana, celebrate tra il 28 e il 29 agosto sul prato antistante la basilica di Collemaggio, potranno partecipare mille fedeli per ogni celebrazione, per un totale di ottomila persone. Ne dà notizia l’arcidiocesi de L’Aquila, spiegando che solo per la celebrazione eucaristica delle 19 del 28 agosto i fedeli dovranno munirsi dell’apposito braccialetto verde, secondo le modalità che saranno specificate dal Comitato Perdonanza per controllare gli accessi al prato della basilica. Per tutte le altre celebrazioni in programma, nel rispetto del numero previsto dal Protocollo Cei-Governo, i fedeli, sempre muniti di mascherina e seguendo le indicazioni degli operatori della sicurezza, potranno accedere al prato liberamente prendendo posto nelle sedie predisposte dal Comitato che saranno opportunamente distanziate e igienizzate, come previsto dalle normative.

“Chi vorrà accedere a Santa Maria di Collemaggio – viene ricordato –, potrà farlo, attraverso la Porta Santa che sarà aperta dal card. Zuppi la sera del 28 agosto e che resterà aperta fino alla sera del giorno successivo, tenendo conto che non potrà essere superato il limite di 200 persone all’interno della basilica stessa”.

Come ogni anno, sottolinea l’arcidiocesi, saranno tanti i presuli della Conferenza episcopale abruzzese-molisana che presiederanno le celebrazioni in programma, segno di una partecipazione corale delle Chiese d’Abruzzo e Molise alla Perdonanza Celestiniana.