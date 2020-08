Coronavirus Covid-19: Unesco, una guida per il ritorno a scuola delle bambine costruendo la parità di genere attraverso l’istruzione

Alala Fund, Plan International, Unesco, Ungei e Unicef lanciano oggi la guida “Building Back Equal: Girls Back to School” (Ricostruire l’uguaglianza: guida per il ritorno a scuola delle bambine). Obiettivo del manuale, aiutare i responsabili delle politiche e gli operatori dei ministeri dell’Istruzione e dei loro partner ad affrontare gli aspetti relativi al genere delle chiusure scolastiche legate al Covid-19. La guida offre raccomandazioni mirate per garantire la continuità dell’apprendimento mentre le scuole sono chiuse e per formulare piani completi, tempestivi e basati su evidenze per la riapertura delle scuole in un modo che sia sicuro e in grado di soddisfare i bisogni dei bambini e delle bambine più emarginate. Centrale l’approccio finalizzato a “ricostruire l’uguaglianza” attraverso misure sensibili al genere che trasformino i sistemi d’istruzione, diano priorità alla resilienza e affrontino i principali freni e ostacoli all’istruzione delle ragazze. Questa guida è stata sviluppata dai partner del Covid-19 Global Education Coalition’s Gender Flagship dell’Unesco come parte di una campagna globale che sarà lanciata la prossima settimana per garantire che tutte le ragazze possano continuare a imparare durante e dopo la pandemia. Il Gender Flagship offre una piattaforma collaborativa alle parti interessate e impegnate per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile nell’istruzione e attraverso di essa.