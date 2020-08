Cinema: Giffoni Film Festival, al via la sezione Generator +13, con 305 giurati

Da oggi e fino al 29 agosto 305 giurati della sezione Generator +13 sanno i protagonisti della seconda parte di Giffoni50, insieme a 1200 ragazzi di 32 hub in Italia e 14 all’estero. Dopo due giorni di pausa per sanificare tutti gli ambienti con il cambio della giuria, Giffoni riprende con i film in concorso, le anteprime, gli eventi speciali, e gli incontri con i talent italiani e internazionali. Attese le anteprime “Balto e Togo: La leggenda”, il film di Brian Presley previsto per il 26 agosto con Notorious Pictures e “Endless” di Scott Speer, in programma il 27 agosto distribuito da Eagle Pictures.

Tra i talent, incontreranno i ragazzi del Festival Toni Servillo (26 agosto), Sergio Castellitto (29 agosto), il Premio Oscar Glen Keane (27 agosto in collegamento streaming), Raoul Bova (28 agosto), Daisy Ridley (26 agosto in collegamento streaming), Benedetta Porcaroli (27 agosto), Ludovica Martino (25 agosto), Lorenzo Zurzolo (26 agosto), Max Giusti (28 agosto), Manuel Bortuzzo (29 agosto), Gaia (29 agosto). Non mancheranno nomi di primo piano del panorama musicale italiano che incontreranno i giovani per raccontare il dietro le quinte di un settore dello spettacolo amato dai ragazzi. Tra questi Samuel, Guè Pequeno, Shablo, Rocco Hunt, SVM, Aiello, Ernia, Francesca Monte, Sara Potente di Sony Music.

Da oggi prende il via anche Masterclass Cult, volta all’approfondimento con maestri del cinema, della letteratura, dell’arte e rivolta a 60 giovani campani. Tra i suoi protagonisti Marco Ponti e Andrea Jublin, il regista Carlo Sironi, l’attore Claudio Segaluscio, il critico cinematografico Nick Vivarelli, l’agente cinematografico Daniele Orazi, la sceneggiatrice Isabella Aguilar, la regista Laura Luchetti, il regista Fabrizio Laurenti, il regista Davide Lorenzano e l’attore salernitano Yari Gugliucci. E ancora tre giovani e talentuosi interpreti, Giampiero De Concilio, Francesco Serpico e Massimiliano Caiazzo.

Quest’anno Giffoni ha scelto di dare una linea comune anche agli incontri istituzionali. La domanda principale che verrà posta dai ragazzi e muterà, a seconda delle responsabilità dei rappresentanti pubblici, è “Dimmi cosa succede…”. Hanno accolto l’invito Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca; Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione; Maria Stella Gelmini e Piero De Luca; Sergio Costa, ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; Carlo Sibilia, sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno; Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Paola Pisano, ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. La chiusura, sabato 29, è invece affidata ad Anna Laura Orrico, sottosegretario ai Beni e alle attività culturali, delegata ufficialmente dal ministro Dario Franceschini.