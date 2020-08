Fisco: Rossini (Acli), “riforma prima tappa verso un nuovo welfare”

“La crisi economica e sociale generata dalla pandemia ci offre l’occasione per cambiare profondamente il nostro modello di welfare ma per farlo è necessario prima di tutto che si proceda con una riforma fiscale, come ha sottolineato anche il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini”: così il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, in una nota per commentare l’intervista di Repubblica a Ernesto Maria Ruffini, direttore generale dell’Agenzia delle Entrate. “Già nel mese di ottobre scorso abbiamo presentato una ricerca inedita, grazie ad una collaborazione con tra il Caf Acli e l’Università degli Studi di Brescia, in cui erano contenute delle proposte di riforma del sistema fiscale verso principi di equità e di progressività – ricorda Rossini -. Noi proponiamo un ‘fisco sartoriale’, che guardi alle reali esigenze di ogni nucleo fino ad attribuire la giusta aliquota: con un fisco che guarda allo sviluppo e alla giustizia sociale potremmo gettare le basi per un nuovo welfare”.