Diocesi: ultimi appuntamenti per Siracusa Sacra. Visite nei luoghi di santa Lucia

Catacombe di santa Lucia a Siracusa

Ultimi quattro appuntamenti per Siracusa Sacra, l’evento culturale organizzato da Kairós in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale del turismo dell’arcidiocesi di Siracusa che si concluderà il 29 agosto. L’iniziativa gode del patrocinio della Deputazione della Cappella di santa Lucia e dell’Ispettorato per le catacombe della Sicilia orientale. Si tratta di “un itinerario che permette di scoprire siti poco conosciuti o solitamente chiusi al pubblico”.

È possibile visitare “la Catacomba di santa Lucia, uno dei cimiteri più affascinanti della storia cristiana di Siracusa, che si potrà visitare il mercoledì e il venerdì. Nella catacomba – spiega un comunicato – è possibile ammirare anche la tomba che ha custodito il corpo della giovane martire per 735 anni”. Il giovedì e il sabato aprirà le porte la settecentesca Biblioteca Alagoniana, attraverso “un tour che svelerà ai visitatori anche i tesori della Cappella Sveva e della chiesa di santa Maria della Concezione”. Siracusa Sacra è “un’esperienza per vivere la città e conoscere la sua storia da un altro punto di vista, quello del sacro, sulle tracce della santa martire siracusana, Lucia”. Ogni sera due visite guidate: la prima visita è alle 20.30, la seconda visita alle 21.30.