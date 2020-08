Eurostat: prezzi del pane in Europa. In Danimarca costa il triplo rispetto alla Romania. Italia sopra il costo medio Ue

Il prezzo più caro del pane in Europa si riscontra in Danimarca, il più basso in Romania. Lo segnala Eurostat con un curioso confronto tra indici dei prezzi. Fatto 100 il prezzo medio dei 27 Paesi Ue, “i risultati mostrano che nel 2019 il prezzo del pane e dei cereali era più alto in Danimarca (con un indice del livello dei prezzi di 151), seguito dall’Austria (133) , Lussemburgo e Finlandia (entrambi 125)”. L’Italia si colloca a quota 118. “Al contrario, i livelli dei prezzi di pane e cereali nel 2019 sono stati i più bassi in Romania (con un indice di livello dei prezzi di 53), seguita da Bulgaria (65) e Polonia (70)”. Il pane a Copenaghen costa, dunque, il triplo rispetto a Bucarest.