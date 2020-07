Università Cattolica: Moncrivello, aperte le iscrizioni al corso di laurea in Terapia occupazionale

Aperte le iscrizioni al test di ammissione del Corso di laurea in Terapia occupazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma, presso la sede di Moncrivello, Vercelli, Casa di Cura “Mons. Luigi Novarese”. Collegandosi al sito è possibile scaricare il bando di concorso per l’anno accademico 2020/21, mentre l’iscrizione va effettuata tramite pagamento del bollettino entro e non oltre il 28 agosto 2020. Il test di ammissione si terrà il 7 settembre 2020 presso l’aula magna del Complesso del Trompone di Moncrivello. Il corso universitario, di durata triennale e attivo dal 2005, si articola in sei semestri con lezioni frontali e tirocini. La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore di lezione. L’esame finale consiste nel superamento di una prova pratica e nella redazione di un elaborato scritto. I posti disponibili sono 16. “I laureati in Terapia occupazionale – spiega la direttrice del corso, Renata Spalek – sono oggi una figura indispensabile nell’equipe multidisciplinare e per l’intero Sistema Sanitario Nazionale e più nello specifico all’interno del contesto socio sanitario e socio assistenziale”. Ogni anno l’Università organizza incontri e giornate in cui poter visitare le aule e il reparto di Terapia occupazionale. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni in materia di prevenzione dal contagio, sarà possibile essere guidati alla scoperta dei servizi che il corso di laurea offre presso la sede di Moncrivello connettendosi on line.