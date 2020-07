Unione europea: Mattarella, “si prosegua coraggiosamente nel rilanciare e costruire il tessuto comunitario”

“È importante che la nuova strada che l’Europa ha aperto non si richiuda in una visione miope che consideri soltanto gli effetti più contingenti della crisi che stiamo attraversando, ma che al contrario guardi al futuro e a tutti gli aspetti della vita comunitaria dell’Unione. Vi è una aspettativa ricca di fiducia: che si prosegua coraggiosamente nel rilanciare e costruire il tessuto comunitario dell’Unione, fuori da veti o da grette difese di corto respiro e ambizione”. Lo ha affermato questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare.

“L’ambito europeo, dunque, che la Repubblica italiana ha, orgogliosamente, contribuito a costruire, rappresenta l’orizzonte di cui condividiamo valori e la cornice entro la quale collocare la sapiente difesa degli interessi dei nostri concittadini”, ha proseguito il Capo dello Stato, rilevando che “proprio il consenso dei cittadini di tutta Europa – anche il nostro Paese – è il motore delle democrazie: è necessario, quindi, rendere evidenti la profondità e il valore delle grandi alternative in gioco”.

“Adesso, in questo ambito, noi italiani – ha ammonito Mattarella – siamo chiamati – istituzioni e società – a fare la nostra parte per utilizzare le grandi opportunità presentate. Nell’ambito di un programma, tempestivo, concreto ed efficace, di rilancio e di innovazione: per fronteggiare e recuperare le conseguenze profondamente negative della pandemia sul piano economico e sociale e per avviare e sviluppare un consistente processo di crescita del nostro Paese”.