Diocesi: Andria, oggi si conclude al Museo “San Riccardo” la mostra temporanea “Sussidiario della giovinezza illustrato”

“Sussidiario della giovinezza illustrato” è la mostra temporanea ospitata nel mese di luglio presso il Museo diocesano “San Riccardo” di Andria, organizzata da alcuni giovanissimi artisti in erba.

Oggi, venerdì 31 luglio, la mostra volge al termine con un “finissage” all’insegna dell’arte e della condivisione. A partire dalle ore 19 ci saranno performance artistiche e teatrali, cortometraggi, momenti di confronto e scambio sulle opere esposte e sui temi proposti. Sarà una festa alla quale è invitata tutta la cittadinanza per ripercorrere l’esperienza vissuta dai ragazzi.

Il concept della mostra, non a caso, spiega una nota della diocesi di Andria, è partito dalla parola “sussidiario”, che richiama immediatamente il testo che nelle scuole integra didascalicamente il libro di lettura e l’insegnamento nelle varie materie di studio. Da qui l’idea di mostrare alcune “didascalie” esplicative di quella meravigliosa stagione della vita che è la giovinezza.

“Attraverso tele, dipinti, disegni, installazioni, fotografie e cortometraggi, gli autori della mostra hanno raccontato se stessi, esprimendo desideri, paure, aspirazioni, idee e visioni. Il risultato è stato un meraviglioso mosaico variopinto i cui tasselli sono stati colorati dalle vite dei giovani artisti, in un tentativo suggestivo e poetico per esprimere la straordinaria essenza dell’essere giovani”, conclude la nota, evidenziando che “il Museo diocesano ‘San Riccardo’ di Andria, aprendo in questo modo i propri spazi, scommette sulla crescita del territorio partendo proprio dai giovani, che vanno supportati e incoraggiati con azioni mirate e tangibili”.