Germania: in un incidente morto oggi il domenicano Wolfram Hoyer, conosciuto come il “padre dell’autostrada”

Lutto per la Chiesa cattolica tedesca: in un incidente stradale di poche ore fa, è morto il padre domenicano Wolfram Hoyer, famoso in tutta la Germania come “Autobahnpater – il padre dell’autostrada”. Esponente di punta di quella pastorale itinerante che è un fiore all’occhiello della Chiesa tedesca, padre Hoyer, 51 anni, era priore del monastero domenicano di Augusta e supervisore della chiesa autostradale cattolica più antica della Germania, “Maria, protezione dei viaggiatori” sulla A8 vicino Adelsried nel distretto di Augusta: la chiesa fu consacrata nel 1958. La fama nazionale di padre Hoyer era dovuta al suo costante percorrere la rete autostradale tedesca, con messe celebrate ovunque e con preghiere e libri con spunti riflessivi scritti appositamente per i viaggiatori. Ancora da individuare l’esatta dinamica dell’incidente mortale, ma padre Hoyer è stato agganciato e sbattuto violentemente contro il guardrail da un rimorchio, mentre aggiustava il triangolo di segnalazione della sua autovettura incidentata; il triangolo, infatti, era stato sbattuto a terra dal vento creato da vari automezzi veloci. La notizia ha suscitato grande commozione in tutta la Germania, con attestati di cordoglio sulle principali testate nazionali e con servizi dedicati nelle radio e televisioni cattoliche. Padre Hoyer era anche un fervente sostenitore dell’ecumenismo, dato che la pastorale autostradale è molto spesso portata avanti congiuntamente da cattolici ed evangelici.