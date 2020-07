Cultura: L’Aquila, il premio “La Stele della Ienca” conferito alla Casa museo di Wadowice

Sarà conferito a una delegazione del “Museo di Wadowice” la diciannovesima edizione del premio internazionale “La Stele della Ienca”, organizzato dall’associazione culturale “San Pietro della Ienca”. La premiazione si svolgerà, domenica 2 agosto, nel borgo di San Pietro della Ienca (L’Aquila). L’evento, inserito all’interno della festa denominata “Ci vediamo alla Ienca”, vuole essere un riconoscimento per i 100 anni di Karol Wojtyla. Proprio per la rilevanza dell’evento, è stato rivolto l’invito anche alle ambasciate della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede e presso lo Stato Italiano, così come è stato rivolto l’invito all’amministrazione comunale di Wadowice, il cui sindaco ha inviato al sindaco dell’Aquila una lettera nella quale dichiara la disponibilità a future collaborazioni culturali.

La giornata del 2 agosto si aprirà con la celebrazione della Messa presieduta dall’arcivescovo, il card. Giuseppe Petrocchi, alle 11, mentre alle 12, si terrà la cerimonia di conferimento del premio, alla presenza delle autorità religiose, politiche e militari. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, come tradizione, si svolgeranno diversi eventi artistici e musicali, adatti a bambini e adulti negli spazi verdi di San Pietro della Ienca, con la presenza dei comici dell’Associazione “Brucaliffo”, del Mago Pierre, del cantante Paolo Mengoli, che ha registrato uno specifico video e una canzone dedicata a san Giovanni Paolo II per il centenario. Il fisarmonicista e compositore Marco Lo Russo chiuderà la serata.