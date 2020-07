Migranti: ministero Lavoro, ad inizio 2019 equilibrio di genere “quasi perfetto” tra i cittadini non comunitari regolari. Il 21,5% è minorenne

Tra i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al 1° gennaio 2019 si è rilevato un equilibrio di genere quasi perfetto (uomini 51,7%, donne 48,3%), ma in alcune Città metropolitane, in particolare in quelle del Sud e delle Isole, la composizione di genere della popolazione migrante appare meno equilibrata. È quanto emerge dai nuovi Rapporti annuali sulla presenza dei migranti nelle città metropolitane, curati dalla direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Anpal Servizi.

L’incidenza dei minori, pari al 21,8% dei regolarmente soggiornanti al livello nazionale, è massima a Venezia, Milano, Torino e Bologna (rispettivamente 23%, 22,6%, 22% e 21,9%), mentre risulta minima a Napoli, Cagliari, Roma e Reggio Calabria (rispettivamente 14,1%, 15,3%, 16,1% e 17,3%).