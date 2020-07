Coronavirus Covid-19: Mattarella, “da Ue iniziative di portata straordinaria, ritrovata solidarietà europea è fattore di protagonismo”

(Foto: Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Per affrontare la pandemia “l’Italia ha trovato condivisione e solidarietà da popoli e Paesi a cui ci uniscono vincoli di civiltà, esperienze di un passato che ci ammonisce, alleanze solide e sperimentate. Le iniziative, la quantità di risorse ma, soprattutto, la qualità e le formule profondamente innovative messe in campo dalle principali istituzioni comunitarie – dalla Commissione alla Banca centrale, alla Bei – sollecitate dal Parlamento europeo, le scelte del Consiglio europeo – hanno una portata straordinaria e manifestano un’ambizione di significato storico”. Lo ha affermato questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare.

Il Capo dello Stato ha voluto “ringraziare ancora tutti quei Paesi che hanno dimostrato vicinanza e amicizia all’Italia, così come l’Italia ha fatto, in egual misura, nei confronti di tanti Paesi che avevano bisogno di aiuto”. E ha ribadito come si sia “affermata la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto affrontare e vincere da solo questa sfida. La convinzione che uniti si è più forti”. Per Mattarella, questo è stato “il presupposto fondamentale che ha consentito un radicale, per certi versi inimmaginabile, cambio di paradigma politico e istituzionale dell’Unione europea di fronte alla crisi”. “Costruire una posizione concorde – ha osservato – non è esercizio facile. Eppure noi europei vi siamo riusciti, di fronte alla pandemia”. “Credo che – ha proseguito – la ritrovata solidarietà europea oggi, nel mondo che fa i conti con gli effetti drammatici della crisi, rappresenti concretamente un fattore di protagonismo, anche economico, decisivo nella definizione di nuovi assetti globali”.