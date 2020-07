Coronavirus Covid-19: vescovi Triveneto, oggi un confronto con Fism su scuole paritarie e riapertura a settembre

Oggi i vescovi della Conferenza episcopale Triveneto (Cet) si sono nuovamente ritrovati con la modalità della videoconferenza e sotto la presidenza del patriarca Francesco Moraglia. Per trattare della questione relativa alle problematiche riguardanti le scuole paritarie e la prossima ripresa scolastica, si sono poi uniti alla videoconferenza dei vescovi il presidente della Fism nazionale, Stefano Giordano, il presidente della Fism del Veneto, Stefano Cecchin, e il responsabile della commissione triveneta Cet per la scuola, don Domenico Consolini – il vescovo delegato del settore è mons. Renato Marangoni – che hanno riferito sulle ultime novità circa la prossima ripresa scolastica e la situazione delle scuole paritarie nelle circostanze attuali. Si è parlato così di tempi e modalità di riapertura a settembre della scuola, nei vari ordini e gradi, e delle relative linee-guida nazionali e regionali (con previsioni e adempimenti) nonché di alcune linee di prospettiva e di questioni più specifiche riguardanti le scuole paritarie dell’infanzia accennando, infine, anche alla possibilità di mettere a disposizione taluni spazi di enti ecclesiastici per favorire lo svolgimento delle attività delle scuole paritarie e statali.