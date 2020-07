Migranti: ministero Lavoro, a inizio 2019 in Italia 3.717.406 cittadini non comunitari regolari. Accolti in maggior numero a Milano e Roma

foto SIR/Marco Calvarese

Al 1° gennaio 2019 sul territorio nazionale erano presenti 3.717.406 cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. Milano e Roma sono le Città metropolitane che accolgono il maggior numero di regolarmente soggiornanti in Italia (rispettivamente il 12,3% e il 9,4%). Seguono Torino, Firenze, Napoli e Bologna con percentuali tra il 3% ed il 2,2%, mentre nelle altre Città metropolitane si trova meno del 2% dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. È quanto emerge dai nuovi Rapporti annuali sulla presenza dei migranti nelle città metropolitane, curati dalla direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Anpal Servizi.

Stando ai dati diffusi, Milano risulta prima anche per incidenza, tra i residenti, dei cittadini non comunitari: su 100 persone iscritte in anagrafe, 12 provengono da un Paese non Ue. Seguono Firenze (10,1%), Bologna (8,6%) e Roma e Genova (7,4%). Catania, Palermo e Bari fanno rilevare la minore incidenza.

Rispetto ai processi di stabilizzazione delle presenze, la quota di lungosoggiornanti sul totale dei cittadini migranti regolarmente presenti è massima a Venezia (74,9%), Genova (65,4%) e Firenze (62,3%), risultando nelle altre Città metropolitane inferiore alla media nazionale (62,3%). In relazione alle acquisizioni di cittadinanza le città che accolgono un maggior numero di neocittadini italiani sono invece Milano, Roma e Torino, con rispettivamente 7.630, 5.588 e 3.770 acquisizioni.