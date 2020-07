Diocesi: Termoli, le celebrazioni per la festa di san Basso. Al via oggi il triduo

Con la messa in programma oggi, alle 18.30, nella cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli, si apre il solenne Triduo di preparazione dedicato a san Basso, patrono della città e dell’intera diocesi di Termoli-Larino. La celebrazione sarà presieduta da mons. Antonio Lazzaro in occasione dell’anniversario della sua ordinazione presbiterale. Le messe saranno celebrate, sempre alle 18.30 in cattedrale, anche domani, sabato 1° agosto e domenica 2 agosto. Per quanto riguarda la festa di San Basso (3 e 4 agosto), in considerazione delle restrizioni e delle limitazioni dei posti a sedere sia in cattedrale che in piazza Duomo dovute alla normativa anti-Covid, sono state previste delle Messe anche nella parrocchia di San Timoteo con l’obiettivo di consentire a un numero maggiore di fedeli di partecipare alle funzioni nei giorni dei festeggiamenti religiosi. Le celebrazioni in onore di san Basso previste in cattedrale e in piazza Duomo e presiedute dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, saranno trasmesse in diretta anche sulla pagina Facebook della diocesi di Termoli-Larino e sul sito della diocesi. La prima è in programma il 3 agosto alle 8, la seconda il 4 alle 6 del mattino e poi alle 18.30. Tra le altre iniziative in programma, il lancio della corona per i caduti in mare cui seguirà un preghiera. Il vescovo De Luca e il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, saliranno su un motopeschereccio per recarsi al largo per la commemorazione. Ultimo atto, la benedizione alla città da parte del vescovo.