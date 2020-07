Carta di Leuca: Alessano, stasera l’incontro in diretta web “la solidarietà spinge al cammino”

La Fondazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, in preparazione all’evento: “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”, promuove stasera, a partire dalle ore 19, dal Convento dei Cappuccini di Alessano, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), l’incontro virtuale dal tema: “La solidarietà spinge al cammino”. Il terzo degli appuntamenti propedeutici a “Carta di Leuca 2020” si svolgerà da un luogo frequentato e molto caro a don Tonino Bello, che, come inciso sulla lapide della sua tomba, era anche “terziario francescano”. Interverrà mons. Vito Angiuli, che racconterà come da “Carta di Leuca” sia nata l’idea di costituire una cooperativa di Tiggiano, attiva nel settore agricolo, e conoscere via web, l’esperienza dei soci, attraverso varie testimonianze. Successivamente, sarà possibile ammirare il luogo sacro dei Francescani di Alessano, per poi ascoltare, grazie ad immagini d’epoca, le parole profetiche sulla pace di don Tonino Bello, nel suo intervento del 30 aprile 1989 dall’Arena di Verona.

Dopo gli altri incontri virtuali, che si sono svolti da vari luoghi di Alessano, il 17 e il 24 luglio, sempre con tema “La solidarietà”, il quarto e ultimo appuntamento si svolgerà venerdì 7 agosto, alle ore 19. L’edizione annuale di “#cartadileuca2020”, che si svolgerà dall’11 al 14 agosto, si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube), per parteciparvi occorre iscriversi online su www.cartadileuca.it. Anche se via web, sarà un incontro internazionale per giovani attraverso il quale poter confrontarsi per parlare di pace, solidarietà, sviluppo sostenibile e pari opportunità, all’incrocio fra Oriente e Occidente.