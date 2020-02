Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Covid-19, turista lombarda in ospedale a Palermo. Spagna, primo caso sospetto

Coronavirus/1 Palermo, turista di Bergamo ricoverata in ospedale. Medico italiano sotto osservazione a Tenerife

È risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. Lo conferma la Regione siciliana che afferma: “abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone”. Disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia, scrivono questa mattina le agenzie. Si tratta invece di un medico proveniente dalle zone d’Italia colpite dal coronavirus il turista italiano risultato positivo al test a Tenerife, secondo la stampa locale. L’uomo avrebbe iniziato a sentirsi male mentre era in vacanza ed è andato alla clinica Quiron, nel sud dell’isola spagnola delle Canarie, dove è stato ricoverato e isolato dopo essere risultato positivo agli esami. “Oggi saranno eseguiti nuovi test a Madrid”, ha comunicato il presidente canario Angel Victor Torres.

Coronavirus/2 “Cordone sanitario” versus Italia: misure preventive in diversi Paesi europei

L’Italia, con il Nord diventato focolaio del nuovo coronavirus, spaventa i vicini che ora cercano di mettersi al riparo dal contagio. La Francia – scrive agi.it – ha messo in campo una serie di misure precauzionali per chi rientra da Veneto e Lombardia, tra cui l’isolamento di 14 giorni agli studenti di ogni grado. Ha rafforzato inoltre i confini alla frontiera. E nella giornata di ieri un pullman di Flixbus, arrivato all’autostazione di Lione da Milano, è stato bloccato per oltre sette ore con i passeggeri isolati perché l’autista e un altro passeggero presentavano sintomi da coronavirus. I due sono stati ricoverati, gli altri rilasciati in attesa dei risultati dei test. L’Austria già nella serata di ieri aveva bloccato due treni al Brennero. Vienna ha poi ordinato una quarantena domiciliare preventiva di 12 giorni per 11 persone che lavorano in un ospedale della regione meridionale della Stiria e che sono rientrate ieri sera da un viaggio nel Nord Italia. Diversi Paesi, tra cui Irlanda, Grecia, Serbia, Bosnia e Israele hanno sconsigliato ai loro cittadini di recarsi nel Belpaese. La Grecia ha vietato le gite scolastiche in Italia. Le autorità di Mauritius hanno interdetto l’accesso nell’arcipelago dell’Oceano Indiano ai viaggiatori residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Coronavirus/3 Spagna, primo caso sospetto nelle Asturie. Cina, aumentano i contagi ma meno vittime

Primo caso sospetto di coronavirus nella regione spagnola delle Asturie, dove è scattato il protocollo per una 25enne ricoverata nell’ospedale dell’Università Centrale delle Asturie. La giovane donna, batte l’Ansa, sarebbe di ritorno da un viaggio in Italia, secondo quanto hanno riferito a Europa Press fonti sanitarie. Passando alla Cina, il gigante asiatico ha accertato ieri altri 508 casi di coronavirus, portando il totale a 77.658. Le nuove morti, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, sono state 71 (il dato più basso da oltre due settimane), per un bilancio complessivo di 2.663. Allarme anche a Hong Kong. Prevenzione nel mondo dello spettacolo: la produzione dell’ultimo film della serie “Mission: Impossible” con Tom Cruise è stata interrotta in Italia (Venezia) in seguito allo scoppio dei casi di coronavirus, secondo quanto riportano oggi i media statunitensi.

Cronaca: Catania, 23 arresti per una serie di omicidi di mafia commessi dalla fine degli anni ’80 al 2007

Carabinieri del Ros di Catania, coordinati dalla locale Dda, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 23 indagati nell’ambito di indagini su 23 omicidi di mafia commessi dalla fine degli anni ’80 al 2007. Tra i casi dell’operazione Thor ci sono anche un triplice omicidio, tre casi di “lupara bianca” (omicidio con occultamento del cadavere) e il duplice omicidio di Angelo Santapaola e di Nicola Sedici commesso il 26 settembre 2007, per il quale è stato condannato definitivamente Vincenzo Aiello, ex rappresentante provinciale della “famiglia”.

Usa-India: visita ufficiale del presidente Trump che incontra il premier Modi. Fornitura di elicotteri militari

Il presidente americano Donald Trump ha iniziato ieri una visita ufficiale in India, accolto dal premier Narendra Modi. Al suo arrivo, Trump ha annunciato – si legge su agi.it – che gli Stati Uniti e l’India sono pronti a firmare un nuovo accordo per la vendita di elicotteri militari statunitensi per un valore di 3 miliardi di dollari alle forze armate indiane. Lo scorso autunno, Usa ed India hanno tenuto le prime esercitazioni militari congiunte in aria, terra e mare. Le manovre, chiamate “Tiger Triumph”, sono state definite da Trump “qualcosa da vedere”. Il capo della Casa Bianca ha affermato che la vendita di elicotteri potrebbe essere il risultato politico più tangibile della sua visita in India.