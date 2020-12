Missioni: su “Il Ponte d’oro” dossier speciale. “Sorridere è già costruire la pace”

È dedicato alla pace il numero di gennaio della rivista per ragazzi “Il Ponte d’Oro”, edita dalla Fondazione Missio. A trattare il tema è il dossier intitolato “Pace minacciata, bene prezioso”. Partendo dalla celebrazione della 54ª edizione della Giornata mondiale della pace, in calendario per il 1° gennaio, le otto pagine di approfondimento del mensile elencano, visualizzandoli su un planisfero, i conflitti che tengono in scacco interi popoli nei diversi continenti e approfondiscono la situazione in alcuni Paesi dove la pace è un miraggio. Dalle voci di missionari che operano in quei luoghi, viene presentata la sofferenza di chi vive a Capo Delgado in Mozambico, di chi teme una guerra civile in Nord Kivu (Repubblica democratica del Congo), di chi in Libano si sente su una polveriera pronta ad esplodere per le forti tensioni nel Paese, di chi vive in Myanmar, nazione senza tregua. Ma c’è anche la voce di speranza che Marco Rodari, con il suo personaggio divertente e gioioso dallo strano nome “Claun il Pimpa”, regala in un’intervista in cui spiega perché “sorridere è già costruire la pace”. E ci sono pure i consigli di Kizito, che nell’editoriale invita i ragazzi a riflettere sul fatto che “la pace non è solo assenza di guerre o di violenze: è una situazione in cui ciascuno si sente apprezzato e valorizzato, in cui il dialogo – anziché il litigio – è lo strumento per comprendersi, in cui ognuno può parlare in libertà rispettando gli altri, in cui ogni religione è rispettata, in cui la fraternità è ovunque”.

Nelle diverse rubriche che la rivista offre, una particolare attenzione di questo numero va al Giorno della Memoria, in calendario il 27 gennaio di ogni anno: si parla dei “Giusti tra le nazioni” che hanno perseguito la giustizia e l’amore anche a rischio della propria incolumità. Infine uno spazio speciale è riservato alla Giornata dei ragazzi missionari, conosciuta in tutto il mondo come Giornata dell’infanzia missionaria. Fu istituita da Papa Pio XII nel 1950 e fu fissata nel giorno dell’Epifania. Oggi viene celebrata in 150 Paesi del mondo.