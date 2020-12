Diocesi: Ragusa, mons. Asta nominato amministratore apostolico

Mons. Sebastiano Roberto Asta è stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Ragusa, con le facoltà di amministratore diocesano. Lo ha reso noto il vescovo dimissionario, mons. Carmelo Cuttitta, annunciando oggi in cattedrale la notizia della propria rinuncia alla guida della diocesi, accettata da Papa Francesco, per motivi di salute. Mons. Asta, che in questi anni è stato a fianco del presule come vicario generale, ha ringraziato il vescovo per l’attenzione e la cura pastorale riservata alla Chiesa di Ragusa. E ha espresso apprezzamento per “il senso di responsabilità e amore nei confronti della diocesi” da parte di mons. Cuttitta, definendo la decisione di quest’ultimo “certamente sofferta”.

L’amministratore apostolico ha assicurato “l’affetto di sempre e vicinanza nella preghiera”, tratteggiando il profilo di mons. Cuttitta come “pastore cordiale e accogliente vicino alla gente, ai sacerdoti, ai seminaristi e alle coppie dei fidanzati che hanno avuto modo di incontrarlo durante la loro preparazione del matrimonio”.