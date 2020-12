Giornalismo: Ucsi Sicilia, oggi un corso sull’impegno tra lavoro e ambiente

Narrare il volto umano del lavoro, raccontare le buone pratiche e rendere comprensibili a tutti tematiche apparentemente destinate ai soli addetti ai lavori, il cammino di avvicinamento alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani. Sono alcuni degli argomenti del corso di formazione per giornalisti che si svolgerà oggi, dalle 10.30 alle 13.30, in streaming, sul tema: “Lavoro, Giornalisti al servizio dell’ambiente”. Un tema che sviluppato con giornalisti, docenti universitari e referenti di strutture. Il corso, organizzato dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia e dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti, è promosso dall’Ucsi Sicilia in collaborazione con l’Ufficio Problemi sociali, Lavoro, Giustizia, Pace, Salvaguardia del Creato della Conferenza episcopale siciliana ed inserito nel percorso per la formazione professionale dei giornalisti.

Il corso, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, verrà aperto con i saluti del presidente regionale dell’Ucsi Domenico Interdonato, del consigliere nazionale Ucsi Gaetano Rizzo. Poi, gli interventi della presidente nazionale Ucsi, Vania De Luca, vaticanista di RaiNews24, del direttore dell’Ufficio Cesi, don Sergio Siracusano, del giornalista e Consulente ecclesiastico Ucsi Sicilia, don Paolo Buttiglieri, del giornalista e docente di Economia e Gestione delle imprese dell’Università di Catania, Rosario Faraci, dal docente dell’Università Lumsa, ricercatore in Statistica economica, componente del Comitato scientifico delle Settimane sociali, Giuseppe Notarstefano. In programma anche gli interventi di Maurilio Assenza e della vice presidente dell’Ucsi Sicilia Rossella Iannello. Il corso verrà moderato dal componente della Giunta nazionale Ucsi, Salvatore Di Salvo, che è anche presidente provinciale Ucsi di Siracusa.