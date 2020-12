Francia: Papa Francesco accetta le dimissioni di mons. Stenger colpito da ictus in novembre. La diocesi, “lo ringraziamo dal profondo del nostro cuore”

Papa Francesco ha accettato oggi, lunedì 28 dicembre, le dimissioni dall’incarico pastorale del vescovo di Troyes, mons. Marc Stenger, per motivi di salute. Contestualmente alla Sala stampa della Santa Sede, è la Conferenza episcopale francese a renderlo noto in un comunicato diffuso questa mattina. Mons. Stanger era stato ricoverato il 24 novembre scorso in seguito ad un ictus. “È con grande emozione – scrive il vicario generale della diocesi, padre Jérôme Berthier – che vi informo che mons. Stenger ha inviato pochi giorni fa a Papa Francesco le sue dimissioni da vescovo di Troyes. Il Papa le ha accettate ed entreranno in vigore questo lunedì 28 dicembre a mezzogiorno. Ho sentito il vescovo Stenger al telefono. Mi ha detto, con serenità, di essere stato molto segnato dal suo ictus, e che era ben consapevole di non essere più in grado di soddisfare le esigenze della diocesi. È quindi nell’interesse della diocesi che abbia rassegnato le dimissioni. Ha ringraziato tutti per il supporto che gli è arrivato”. Ringraziamo il vescovo Stenger dal profondo del nostro cuore per questi 21 anni di servizio alla nostra diocesi. Continuiamo ad accompagnarlo nelle nostre preghiere”. Mons. Stenger, 74 anni, è conosciuto per il lavoro che ha svolto come co-presidente di Pax Christi International, per il suo impegno a favore dei cristiani in Medio Oriente, il rispetto dei diritti umani e la cultura della pace. In Francia ha lavorato su questioni relative alla crisi ambientale del pianeta.