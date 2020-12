Diocesi: Termoli-Larino, attivo “L’ascolto riaccende la speranza”. Un servizio gratuito di videochiamate a casa per persone sole e in difficoltà

Un servizio gratuito di ascolto e di vicinanza per condividere con le persone sole o in difficoltà momenti di serenità in questi giorni di festa condizionati dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. Questo l’obiettivo per il quale la diocesi di Termoli-Larino, attraverso la Consulta per la Pastorale per la salute e in collaborazione con l’Aite (Associazione infermieri territoriali), ha attivato un servizio di contatto telefonico e videochiamate a casa dedicato alle persone sole o che non hanno uno smartphone connesso a Internet.

“In forma totalmente gratuita – spiega una nota – il personale (adeguatamente formato e in pieno rispetto delle disposizioni sanitarie per la prevenzione del contagio) si recherà a casa delle persone interessate e farà ‘da ponte’ per le videochiamate o per semplici telefonate offrendo così con amore e senso di fraternità momenti di vicinanza e conforto rispetto a possibili situazioni di solitudine ed emarginazione”. Perché, come recita lo slogan dell’iniziativa, “L’ascolto riaccende la speranza”.