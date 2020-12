Coronavirus Covid-19: Grosseto, messa del vescovo Cetoloni nella cappella dell’ospedale Misericordia

Una messa nella cappella dell’ospedale Misericordia di Grosseto. L’ha presieduta, ieri pomeriggio, nella domenica della Santa Famiglia, il vescovo, mons. Rodolfo Cetoloni. Hanno concelebrato i due cappellani, i frati cappuccini p. Amedeo Ferretti e p. Lamberto Fantoni. La celebrazione è stata trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Facebook della diocesi.

Il vescovo ha desiderato pregare nel luogo che dal marzo scorso vede decine di medici e operatori sanitari impegnati a curare e assistere coloro che hanno contratto il Covid-19 e per i quali si è reso necessario il ricovero. Mons. Cetoloni ha pregato per tutti gli ammalati, per i bambini, per i genitori nella festa che “invita ad allargare il nostro sguardo dal Bambino a tutta la famiglia di Nazareth”, ha detto nell’omelia. Poi, ha sottolineato come il Vangelo di Luca “in poche righe racconta la vita ordinaria della santa famiglia, con Gesù che, bambino come gli altri, è cresciuto in età e sapienza grazie alle cure premurose di Maria e Giuseppe”, invitando ognuno a fare dell’ordinarietà della vita “lo spazio in cui Dio si manifesta”.

Nel corso dei mesi segnati dall’emergenza sanitaria, più volte il vescovo si è recato nella cappella dell’ospedale per esprimere, con la preghiera, la sua vicinanza a chi è malato e a medici e infermieri. Per questo, il giorno di Natale ha posto nel presepe allestito in cattedrale, vicino alla Natività, la statuetta raffigurante una operatrice sanitaria, dono di Coldiretti, Confartigianato e Fondazione Symbola nell’ambito dell’iniziativa “Il futuro del presepe”.