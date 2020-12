Diocesi: Sassari, domani l’arcivescovo Saba incontra giornalisti e operatori della comunicazione

È in programma per la mattinata di domani, martedì 29 dicembre, a Sassari, l’incontro dell’arcivescovo Gian Franco Saba con giornalisti ed operatori della comunicazione del territorio diocesano. L’appuntamento di riflessione e preghiera sarà ospitato, dalle 16.30, presso i locali della Fondazione “Accademia”, nel Centro di Alta formazione “San Giorgio”. “A conclusione della celebrazione presieduta da mons. Saba – spiega Don Michele Murgia, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali –, rinnoveremo insieme la preghiera del Te Deum per l’anno 2020: potremo così scambiarci un messaggio augurale per il nuovo anno solare alle porte e rinsaldare i nostri legami di amicizia e collaborazione”.