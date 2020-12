Diocesi: Terni, nel pomeriggio i funerali di mons. Luigi Pallottini. Fu missionario in Cile

Nella mattina di sabato 26 dicembre è morto, all’età di 86 anni, mons. Luigi Pallottini, sacerdote diocesano, cappellano di Sua Santità, canonico emerito del capitolo della concattedrale di Narni. “Un sacerdote mite e umile, sempre presente con la sua amabilità e bonarietà tra le persone della comunità che gli era stata affidata, che ne ha apprezzato le doti umane e spirituali”, ricorda la diocesi. La missione evangelizzatrice è stata sempre al centro del suo ministero che ha svolto a Configni, Calvi e Narni, ma anche in terre lontane, in Cile, dove è stato missionario per diversi anni, mostrando “umanità e solidarietà verso i più deboli e bisognosi, le famiglie e i giovani”. Laureato in lingue straniere, si è dedicato all’insegnamento dello spagnolo negli istituti superiori di Terni ed è stato anche archivista del capitolo di Narni.

Nato a Narni il 2 novembre 1934, don Pallottini ha svolto gli studi presso il seminario diocesano di Narni e poi presso il Pontificio seminario regionale umbro “Pio XI” di Assisi. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1957 da mons. Giovanni Battista dal Prà. All’inizio del suo ministero, è stato vicerettore del seminario diocesano a Narni, vicario parrocchiale a Sangemini e parroco a Configni. È stato missionario in Cile per lungo tempo, dal 1965 al 1972 e dal 1974 al 1977. Rientrato definitivamente in Italia, ha svolto il ministero di parroco a Calvi dell’Umbria per 11 anni e a Ponte San Lorenzo di Narni per quasi 30 anni. A lui sono state affidate per brevi periodi, come amministratore parrocchiale, le parrocchie di Narni di Santa Maria di Testaccio e Santi Faustino e Giovita. Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 28 dicembre, alle 14.30, nella chiesa di San Lorenzo martire a Ponte san Lorenzo di Narni, presieduto dal vescovo Giuseppe Piemontese.