Coronavirus Covid-19: Medicina Solidale, oggi webinar sulle tutele per i minori con il card. Lojudice

Si svolgerà oggi pomeriggio, alle 17, il webinar su “I minori e le tutele ai tempi del Covid. Ansie, paure, violenze e devianze del mondo giovanile recluso in casa”. A promuoverlo, le associazioni Medicina Solidale e Dorean Dote e l’osservatorio sui minori “Fonte d’Ismaele”. L’evento si potrà seguire sulla pagina Facebook dell’Istituto di Medicina Solidale. Interverranno il card. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino; Paolo Rozera, direttore generale del Comitato italiano per l’Unicef; Elisabetta Rampelli, presidente dell’Unione italiana forense. E, con loro, anche Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi Roma e Lazio; Giuseppe Sartiano, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma; Lucia Ercoli, coordinatrice dell’associazione Medicina Solidale e responsabile dell’osservatorio sui minori Fonte d’Ismaele; Angela Iantosca, giornalista e scrittrice esperta del mondo giovanile.