Terremoto Centro Italia: Afi, “bonus bebè” per giovani famiglie del Piceno

Si chiama “Bonus bebè” ed è il bando previsto per i residenti di alcuni paesi terremotati dell’interno del Piceno voluto dall’Associazione famiglia impresa (Afi), presieduta da Anna Amici. Il bonus, che sarà pari a duemila euro, verrà erogato nell’arco di dodici mesi. La domanda per l’assegnazione del bonus, si legge in comunicato dell’associazione, può essere presentata dai residenti nei Comuni di Arquata del Tronto, Montemonaco e Montegallo e rivolta alle famiglie con bambini nati nell’arco temporale che va dal 23 settembre 2019 al 30 settembre 2020. Per presentare la domanda sarà necessario allegare il modello Isee 2020. La richiesta deve indicare nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, numero di cellulare e va inoltrata via e-mail afifamigliaimpresa@gmail.com, con un messaggio whatsapp al numero 339/8262252 o telefonando al 339/8262252 dalle ore 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. Le domande ricevute andranno a comporre una graduatoria che terrà conto del livello di reddito Isee e in caso di parità, dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta di partecipazione al bando. Verranno accolte le tre domande con Isee più basso. I fondi sono stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con “Timbro Express” e “Mo Studio Estetica Avanzata”. “Abbiamo voluto dare un sostegno concreto alle giovani coppie che hanno deciso di restare nei territori colpiti dal sisma e aiutarle, per quanto possibile, nel sostegno alla vita nascente. Un piccolo segno di speranza che unisce la Riviera alla Montagna”, dichiara la presidente Amici.