Coronavirus Covid-19: Misericordia, assisterà le auto in fila al drive-in di Ciampino e non più a Fiumicino

Cambio di rotta per i volontari della Misericordia, che inizialmente avrebbero dovuto assistere le auto al drive-in dell’aeroporto di Fiumicino. Infatti, la squadra coordinata da Elisabetta Cortani assisterà le auto in fila al drive-in Covid che sorge all’interno dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di via Appia Nuova 1411 e alle spalle dell’aeroporto di Ciampino, con il centro che è più grande di quello presente nel vicino spazio aeroportuale.

“Compito dei volontari sarà collaborare con questo centro, portando informazioni riguardo i test e consegnando bottigliette d’acqua o bevande calde a tutte le persone che si metteranno in fila con la propria macchina per effettuare il tampone. Tutti i volontari della Misericordia si sono mostrati preparati nell’affrontare questo repentino cambio di programma e destinazione nonostante il considerevole impegno previsto, rendendosi pronti già da subito a portare il proprio aiuto nel territorio di Ciampino: in arrivo da Firenze anche altri mezzi e tende da mettere a disposizione della popolazione”, spiega una nota.

Non solo: la Misericordia dovrà anche effettuare un’attività di comunicazione alla popolazione presente presso il centro aeroportuale, consegnando anche la modulistica alle persone in attesa del tampone per velocizzare le operazioni di accesso al drive-in.

Tra questi compiti non rientra però quello di consegnare i referti clinici, con questa dinamica che sarà effettuata con altre procedure standard. “In fondo a Fiumicino c’è già la valorosa Croce Rossa italiana – afferma Elisabetta Cortani, coordinatrice della Misericordia Confraternita Città di Fiumicino -, pertanto ci dirottiamo a Ciampino. Qui non c’è nessuno, quindi speriamo di svolgere un lavoro all’altezza di quello che svolgono i colleghi a Fiumicino”.