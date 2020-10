Diocesi: Padova, al via un percorso audio alla scoperta di santi e beati della carità e della figura di mons. Giovanni Nervo

Quando la carità profuma di santità è il progetto dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova con cui si dà voce a mons. Giovanni Nervo e ad altri testimoni di carità, santi e beati della porta accanto, all’interno di un anno pastorale dedicato alla riscoperta della “carità nel tempo della fragilità”. È un progetto di “ascolto” di vite dedicate alla carità. Tre giorni alla settimana – lunedì, mercoledì e venerdì – sarà messo a disposizione un breve audio da poter ascoltare e riascoltare, ci sarà il “Diario di mons. Giovanni Nervo” (tratto dal volume “Gemme di carità e giustizia. Il racconto di una vita”), letto ogni mercoledì, e i “Testimoni di carità”, ogni lunedì e venerdì, con il profilo di alcune figure di santi e beati contemporanei che hanno vissuto la carità nel quotidiano. Storie e racconti tratti dal volume “100 santi della carità dei nostri tempi”, curato da mons. Mario Morellato per l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio.

Il percorso prende il via oggi, mercoledì 14 ottobre, accompagnato da un videomessaggio del vescovo Claudio Cipolla e proseguirà fino al giorno di Natale, 25 dicembre 2020, con tre appuntamenti settimanali. Pochi minuti per scoprire volti e nomi, ma anche per avere stimoli e suggerimenti per una pratica della carità nel quotidiano di ciascuno.

Un progetto che si inserisce nella proposta pastorale che quest’anno invita le comunità cristiane e i singoli fedeli a farsi sempre più prossimi e essere presenza viva e testimoniale di una comunità che accoglie, che ascolta, che sostiene. È il tempo in cui le comunità cristiane sono chiamate a “un nuovo passo da compiere”, “dare una risposta alle persone fragili, quelle che sono già in difficoltà e quelle che prevediamo cadranno vittime delle conseguenze del coronavirus sul piano economico e sociale”. Un’urgenza che non possiamo non vedere, sottolinea mons. Cipolla, nel fascicolo “La carità nel tempo della fragilità”, pubblicato a giugno per avviare questo impegno pastorale.

I podcast si trovano nell’apposita pagina del sito diocesano, sui canali social della diocesi, su YouTube, Spreaker, Spotify e a breve su iTunes.