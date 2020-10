Coronavirus Covid-19: Misericordia, assistenza alle persone in fila al drive-in a Fiumicino

Arriva la Misericordia al drive-in Covid di Fiumicino per assistere le persone in fila: è stato predisposto un vero e proprio servizio di emergenza legato alla Protezione civile. A supporto anche i volontari di altre “Misericordie” del Lazio, che si sono messe a disposizione in poche ore. L’Agenzia regionale di Protezione civile ha dato incarico al personale coordinato da Elisabetta Cortani di fornire informazioni alle persone in fila per effettuare i tamponi e assisterle, anche fornendo bottigliette di acqua. “Spesso ciò che rende insopportabile l’attesa non è solo lo scorrere del tempo bensì la mancanza di informazioni – si legge in una nota –; il servizio della Misericordia, operativo da oggi mercoledì 14 ottobre 2020, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19, tende a coprire proprio questo ‘vulnus’”. La Misericordia dunque svolgerà attività di informazione e comunicazione alla popolazione, potendo consegnare anche la modulistica alle persone in attesa in modo da velocizzare le operazioni di accesso al drive-in. Non è prevista la consegna dei referti, che sarà effettuata con le procedure standard.