Paesi Bassi: salgono i contagi Covid-19. Un video dei vescovi per incoraggiare i fedeli e invitare alla preghiera

Un messaggio di incoraggiamento da parte dei sette vescovi dei Paesi Bassi e dell’ordinario militare è contenuto in un video che il canale cattolico olandese katholiekleven.nl ha pubblicato oggi. Il numero di contagi sta pericolosamente aumentando anche nel Paese e il governo ha di nuovo imposto alcune restrizioni. Venerdì 9 ottobre i vescovi hanno chiesto alle parrocchie e alle comunità religiose di ridurre a 30 i presenti alle singole celebrazioni.

Nel video i vescovi esprimono anche la loro “preoccupazione per i più vulnerabili nella nostra società”. Ognuno di loro nello spazio di 8 minuti circa, propone una frase dalla Scrittura che può aiutare in questo momento. Per esempio, mons. Hans Van den Hende, presidente della Conferenza episcopale, cita una frase di San Paolo – “Niente può separarci dall’amore di Cristo” – e la spiega così: “È Paolo che parla. Lui che ne ha passate tante dice: l’amore di Cristo ci tiene stretti, e anche noi dobbiamo tenerlo stretto e avere fiducia nella sua Parola”. I vescovi invitano anche alla preghiera. “Lasciamo che la pandemia di coronavirus ci porti a renderci conto che la vita che abbiamo alla fine non è nelle nostre mani, ma in quelle della divina provvidenza”, dice nel video il card. Willem Eijk.