Esercito: mons. Marcianò (ordinario militare) visita il Multinational Cimic group e consacra cappella che custodisce la reliquia di Santa Teresa di Calcutta

(foto Esercito Italiano)

Mons. Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l’Italia, ha visitato il Multinational Cimic Group di Motta di Livenza (Tv), reparto multinazionale interforze a guida italiana, prontamente dispiegabile in teatro estero per condurre operazioni nel settore della cooperazione civile-militare a supporto dei contingenti dell’Alleanza Atlantica. L’arcivescovo è stato accolto dal colonnello Luca Vitali, comandante del Reparto, ed ha consacrato la cappella della caserma “Mario Fiore” nella quale è custodita la reliquia di Santa Teresa di Calcutta, donata all’Ente da lui stesso. “Esprimo il grazie profondo della nostra Chiesa dell’ordinariato militare, vicina a voi che siete sempre in prima linea nonostante i rischi concreti e le difficoltà non sempre prevedibili”, le parole – riportate sul sito dell’Esercito italiano – che mons. Marcianò ha rivolto agli uomini e alle donne del Reggimento: “Rappresentate un punto di riferimento per la popolazione, soprattutto quando siete impiegati all’estero nello svolgimento delle vostre mansioni”. A conclusione della visita l’ordinario militare per l’Italia ha benedetto i militari rivolgendosi loro con le parole della preghiera dell’operatore Cimic, esortandoli a perseguire la missione cui ogni soldato è chiamato “nello svolgere il servizio verso i fratelli bisognosi”.