Nei giorni scorsi il sindaco di Imola, Marco Panieri, si è recato in visita dal vescovo Giovanni Mosciatti, che “gli ha formulato i suoi sinceri auguri per l’alto e impegnativo incarico istituzionale assunto”. Lo riferisce oggi la diocesi di Imola in una nota. “Entrambi gli interlocutori si sono reciprocamente assicurati solidarietà e collaborazione per il bene della comunità imolese, nell’ambito dei rispettivi ruoli”.