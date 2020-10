Missioni: card. Bassetti, “nessuna Chiesa locale è così povera da non avere vocazioni ad gentes”

“Non c’è nessuna Chiesa italiana che per quanto povera di vocazioni, non sia in grado di fornire missionari, anche dai seminari. Serve un incoraggiamento forte in questo senso”. Lo ha affermato oggi il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, a margine dell’evento conclusivo della campagna Cei “Liberi di partire, liberi di restare”, nella sede della Fondazione Missio a Roma. Il card. Bassetti, al termine della celebrazione eucaristica con il card. Matteo Zuppi, ha risposto alle domande dei giornalisti, spiegando che “purtroppo siamo in una situazione molto critica in Italia: mentre accogliamo tanti missionari che vengono dall’estero – molti sono africani e vengono anche da alcuni Paesi dell’Europa e dall’India – siamo diventati molto ristretti nell’invio di missionari” italiani ad gentes. Il presidente della Cei auspica che si “stabilisca un equilibrio” in questo senso, poiché “è giusto accogliere e aiutare chi arriva a inculturarsi, ma non è giusto solo ricevere. È evangelico anche il dare”.