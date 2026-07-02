Staffetta paralimpica: dal 20 settembre all’8 ottobre torna “Obiettivo Tricolore”, eredità di Alex Zanardi

(Foto Cip)

Nel segno dell’eredità sportiva e umana di Alex Zanardi torna “Obiettivo Tricolore”, la staffetta paralimpica ideata dal campione nel 2020 per diffondere, attraverso lo sport, un messaggio di inclusione sociale e partecipazione. La sesta edizione si svolgerà dal 20 settembre all’8 ottobre: il prologo è in programma a Cervia, in occasione dell’Ironman Italy Emilia-Romagna, con il simbolico passaggio del testimone tra i paratriatleti di Obiettivo3 e il primo staffettista. La partenza ufficiale sarà il 21 settembre dal Fantini Club di Cervia verso Sogliano al Rubicone, prima delle 22 tappe che porteranno oltre 60 atleti paralimpici a percorrere 1.900 chilometri in handbike, bicicletta, carrozzina olimpica e da corsa. Il percorso attraverserà Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, toccando, tra le altre, Poppi, Siena, Montalcino, Castiglione della Pescaia, Volterra, Marina di Massa, Brugnato, Gavi, Alba, Asti, Casale Monferrato, Milano (Idroscalo), Grumello del Monte, Brescia, Verona, Padova, Oderzo, San Daniele del Friuli, Udine, fino all’arrivo dell’8 ottobre in piazza della Borsa a Trieste, nell’ambito della 58ª Barcolana. Il programma comprende anche due tappe particolarmente impegnative: la Brugnato-Gavi, di 182 chilometri con 3.750 metri di dislivello, lungo la dorsale del Passo del Cisa, e la scalata del Monte Zoncolan, con 1.500 metri di dislivello. Lungo il percorso saranno allestiti villaggi sportivi aperti al pubblico a Sogliano al Rubicone, Montalcino, Castiglione della Pescaia, Padova e Udine, oltre a eventi di carattere sociale e culturale e incontri con oltre 2.000 studenti, chiamati a conoscere da vicino le storie degli atleti e il valore dello sport come strumento di inclusione, autonomia e speranza.