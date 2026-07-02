Comece: pubblicato il documento “Strategia europea di sicurezza al servizio della pace”. “Ue resti progetto di pace”

Le riflessioni contenute nel contributo intitolato “Una strategia europea di sicurezza al servizio della pace”, unitamente alle raccomandazioni rivolte alle istituzioni europee, “sono frutto di scambi e analisi in seno alla Commissione Comece per le relazioni esterne dell’Ue”. Riflettono inoltre, spiega dalla Comece “il costante impegno della Chiesa cattolica a promuovere una riflessione etica e lungimirante sull’azione esterna dell’Unione europea e sulla sua responsabilità di promuovere la pace in un contesto geopolitico sempre più complesso e ostile”. Con la pubblicazione di questo contributo, la Comece “auspica di offrire un apporto tempestivo e costruttivo al dibattito in corso sul futuro della sicurezza europea e di sostenere i decisori politici nella definizione di una strategia che rimanga fedele alla vocazione dell’Unione europea come progetto di pace”. Negli ultimi anni, la Comece “ha costantemente esortato l’Unione europea a rinnovare la sua visione fondativa con fedeltà creativa, rimanendo fedele alla sua vocazione di progetto di pace anche in tempi di guerra e di crescenti tensioni internazionali”. Nell’ottobre 2026, la Comece ospiterà vescovi militari e ordinari provenienti da tutta l’Unione europea “per riflettere sulle dimensioni etiche della Politica di sicurezza e di difesa comune dell’Ue”.

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