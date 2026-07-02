Diocesi: Caritas Città di Castello, nasce la nuova Scuola di italiano per stranieri

Verrà inaugurata domani, nei locali di via San Florido 25 a Città di Castello, la nuova Scuola di italiano per stranieri promossa dalla Caritas diocesana. Sarà – si legge in una nota – “non soltanto un luogo dove imparare l’italiano, ma uno spazio di incontro, di crescita e di partecipazione alla vita della comunità”. La cerimonia, in programma per le 18, prenderà il via con i saluti del vescovo Luciano Paolucci Bedini, del direttore della Caritas diocesana, Gaetano Zucchini, e dei rappresentanti delle istituzioni civili; poi saranno gli studenti, insieme a insegnanti, volontari e operatori, a raccontare la propria esperienza. “Le testimonianze – viene anticipato – metteranno in luce come la conoscenza della lingua italiana possa diventare occasione di autonomia, inserimento lavorativo, costruzione di relazioni e piena partecipazione alla vita del territorio”.

Previsti poi due altri appuntamenti. Lunedì 6 luglio, dalle 18 alle 20, si svolgerà una lezione aperta rivolta a educatori, insegnanti e operatori interessati a conoscere il metodo e l’esperienza della scuola. Mercoledì 8 luglio, dalle 18.30 alle 20, il Bar La Piazzetta ospiterà “Conversazioni dal mondo”, un incontro aperto alla cittadinanza pensato per favorire il dialogo tra culture, esperienze e percorsi di vita. Tutti sono invitati a prendere parte all’iniziativa, mettendosi in dialogo con donne e uomini che frequentano la scuola Caritas.

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