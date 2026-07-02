Leone XIV: udienza al presidente della Colombia Petro Urrego, colloqui su pace e cambiamento climatico

Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica di Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Daniel Pacho, sotto-segretario per il settore multilaterale della Sezione per i rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Lo riferisce un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. Nel corso dei “cordiali colloqui” in Segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Colombia e la Santa Sede, “caratterizzate da una collaborazione positiva e costante tra la Chiesa e lo Stato per la promozione della pace, della riconciliazione e dell’unità nazionale”. Ci si è poi soffermati sulla situazione socio-politica della Colombia e della Regione, “con particolare attenzione alle ripercussioni dei conflitti, alla criminalità organizzata internazionale e al cambiamento climatico”.

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