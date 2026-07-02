Donazione sangue: Firenze (Avis Toscana), “il caldo ha frenato le raccolte, aiutateci a ricostituire le scorte”

“Le settimane di caldo eccezionale hanno avuto un effetto inevitabile anche sulle donazioni di sangue e plasma. Molti cittadini hanno rinviato l’appuntamento e questo si è tradotto in una flessione delle raccolte. Ora che le temperature sono tornate nella media stagionale, pur restando tipicamente estive, chiediamo ai toscani di fare un passo in più e tornare nei centri trasfusionali. È il momento di recuperare”. A dirlo è Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, lanciando un appello ai cittadini toscani. “L’estate rappresenta tradizionalmente uno dei periodi più delicati per il sistema trasfusionale: alle difficoltà provocate dalle alte temperature si aggiungono le partenze per le vacanze, mentre negli ospedali il fabbisogno di sangue e plasma resta costante per garantire interventi chirurgici, emergenze, terapie oncologiche e cure per numerose patologie”, ha spiegato Firenze, aggiungendo che “per questo è importante che chi ha rinviato il proprio appuntamento lo riprogrammi il prima possibile. Bastano pochi minuti del proprio tempo per contribuire in modo concreto a garantire cure e assistenza a migliaia di pazienti”. “Il nostro appello è rivolto sia ai donatori periodici sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo gesto di solidarietà. Recuperare le donazioni rinviate nelle settimane più difficili significa affrontare il resto dell’estate con maggiore serenità e assicurare agli ospedali una disponibilità di sangue e plasma adeguata alle necessità quotidiane. Ogni sacca raccolta – ha concluso la presidente di Avis Toscana – è un aiuto concreto che può fare la differenza per la vita di qualcuno: non è retorica, è ciò che in un ospedale avviene ogni giorno”.

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