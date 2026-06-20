Solidarietà: Lecce, il 22 giugno inaugurazione della “Bimbulanza” pediatrica di “Cuore e Mani Aperte”

Sarà inaugurata lunedì 22 giugno, alle ore 19, presso il piazzale del Dipartimento di Emergenza e Accettazione “Don Tonino Bello” dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, la nuova “Bimbulanza”, ambulanza pediatrica realizzata dall’associazione “Cuore e Mani Aperte”. L’iniziativa rientra nel progetto attivo dal 2012 e dedicato al trasporto gratuito di bambini e adolescenti verso i principali centri pediatrici d’eccellenza italiani. In quattordici anni il servizio ha effettuato oltre 1.500 trasferimenti sanitari, accompagnando numerose famiglie del territorio nel percorso di cura.

La nuova Bimbulanza rappresenta il risultato di un impegno collettivo sostenuto dal 5xmille, da iniziative di raccolta fondi e dalla collaborazione di cittadini, scuole, imprese e realtà del Terzo settore. Alla cerimonia interverranno istituzioni civili e religiose, tra cui il vicepresidente della Regione Puglia Cristian Casili, il direttore generale Asl Lecce Gianluca Capochiani, il sindaco Adriana Poli Bortone e l’arcivescovo mons. Angelo Raffaele Panzetta, insieme a operatori sanitari e rappresentanti del volontariato. Durante l’evento, moderato da Manuela Sparapano, saranno proposte testimonianze di famiglie e volontari, per raccontare un’esperienza che coniuga assistenza sanitaria e solidarietà, mettendo al centro i bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /