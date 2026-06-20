Lavoro: Mcl, Premio Traguardi sociali, giovani e “intelligenza della fede” nel solco dei Concili (2)

Sette studenti premiati in nome dell’“intelligenza della fede” e un confronto sul valore dei Concili per leggere le sfide del presente: si è svolta a Roma la IV edizione del Premio nazionale Edizioni Traguardi Sociali, promossa dal Movimento cristiano lavoratori (Mcl) nell’ambito del Consiglio generale. L’iniziativa si colloca nel contesto dei 1700 anni dal Concilio di Nicea e del sessantesimo anniversario della chiusura del Vaticano II. I lavori, introdotti dal presidente di Edizioni Traguardi Sociali, Antonio Inchingoli, hanno visto l’intervento del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il contributo di esponenti del mondo accademico, tra cui Lorenzo Ornaghi, Francesco Bonini, Michele Rosboch e lo storico Franco Boccuini. Al centro il legame tra fede e ragione, identità cristiana e impegno sociale, con uno sguardo alle sfide contemporanee di pace, giustizia e dignità. “È affascinante parlare di intelligenza della fede in un tempo segnato dal confronto con l’intelligenza artificiale”, ha affermato Abodi, sottolineando il valore del servizio e della responsabilità come elementi non riducibili alla dimensione tecnologica. I premi sono stati assegnati a studenti provenienti da diverse città italiane, autori di elaborati su società più umane e solidali. Nelle conclusioni, il presidente nazionale Mcl, Alfonso Luzzi, ha evidenziato l’impegno dell’associazione nel coinvolgere i giovani anche attraverso percorsi di servizio civile, come risposta alla dispersione di capitale umano e alla fuga all’estero. Secondo i promotori, iniziative come questa rappresentano anche un’occasione per rilanciare il ruolo dei giovani nella vita civile e sociale del Paese, valorizzando competenze e percorsi di impegno che uniscono formazione, solidarietà e partecipazione attiva.