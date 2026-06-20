Papa a Pavia: arrivato alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro

(Pavia) Il Papa è arrivato nella piazza della basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, con mezz’ora in anticipo sulla tabella di marcia prevista. Prima di entrare in basilica, è in programma un breve incontro con i padri Agostiniani, nel convento adiacente. Ad accoglierlo padre Joseph L. Farrell, priore Generale, padre Gabriele Pedicino, Priore Provinciale, e padre Gianfranco Casagrande, priore del convento. Quindi, nel Chiostro, saluta i vescovi della Lombardia e alcuni collaboratori. Subito dopo, il Papa raggiunge la basilica, dove sono presenti i vescovi lombardi, il clero, i consacrati e i diaconi permanenti, per la celebrazione della Parola di Dio e la venerazione delle reliquie di Sant’Agostino. Dopo i saluti di mons. Corrado Sanguineti e di padre Joseph L. Farrell e la Liturgia della

Parola, il Papa pronuncia la Sua omelia. Al termine, il Papa venera e incensa le reliquie di S. Agostino e infine accende la lampada

votiva. Prima di lasciare laq basilicaca, saluta i fedeli nel piazzale antistante, e si trasferisce in auto a Piazza Duomo.

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